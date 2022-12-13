У станции метро "Шушары" открылась перехватывающая парковка на 187 мест

У станции метро "Шушары", рядом с выездами на КАД и Софийскую улицу, открылась перехватывающая автостоянка. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Парковка рассчитана на 187 машин, 10% мест отведено для автомобилей инвалидов и перевозящих их лиц. Строительство началось осенью 2022 года и было завершено в короткий срок.
Водители смогут бесплатно воспользоваться парковкой, если они совершат не менее двух поездок на общественном транспорте с использованием "Подорожника". В других случаях плата составит 25 рублей в час. Велосипед можно оставить бесплатно.
В июле на Петроградской стороне запустят платную парковку.
Фото: Смольный
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