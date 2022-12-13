В июле на Петроградской стороне запустят платную парковку

Также платная парковка начнет работать на территории Васильевского района и на Крестовском острове.

В июле этого года на Петроградской стороне запустят платную парковку. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, там будет 10 691 машино-место. В четвертом квартале 2023 года платная парковка начнет работать на территории Василеостровского района, это 19 276 машино-мест. И на Крестовском острове – 1410 машино-мест.

Всего в зону платной парковки войдут еще порядка 31 300 парковочных мест на 306 улицах.

Ранее за неправильную парковку во дворах петербуржцам выписали более 20 тыс. штрафов в этом году.

Фото: Piter.tv

