За неправильную парковку во дворах петербуржцам выписали более 20 тыс. штрафов в этом году

На юридические лица пришлось 225 млн рублей из общей суммы штрафов.

За текущий год петербуржцам выписали более 20 тыс. штрафов за неправильную парковку во дворах. Об этом 28 декабря рассказали в пресс-службе ГАТИ.

На юридические лица пришлось 225 млн рублей из общей суммы штрафов. В этом году ведомству поступило 300 предложений по ликвидации нарушений во внутридворовых территориях.

В ведение ГАТИ контроль за парковкой во двора перешёл летом 2021 года, когда внесли соответствующие коррективы в закон "Об административных правонарушениях".

Напомним, что комтранс Петербурга попросил ввести платную парковку на узких улицах. Так, платную парковку хотят ввести по обоим сторонам улиц даже в том случае, если их ширина не достигает 11 м, то есть, ей не хватает 1,5 м до установленных параметров. Отметим, что платная парковка действует с 1 ноября в Адмиралтейском районе.

Фото: Piter.tv