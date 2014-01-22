Председатель Комитета по транспорту Ленобласти опроверг информацию о введении платной парковки в Мурино и Кудрово

Во вторник, 8 августа, председатель Комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк сообщил, что введение платных парковок на территории Мурино и Кудрово не актуально в настоящий момент. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.
Даже в пригородных к Петербургу районах Ленобласти проблема парковок не имеет такой остроты как в центре Петербурга.
Михаил Присяжнюк, председатель Комитета по транспорту Ленобласти
Кроме того, в сообщении сказано о том, что вопросом организации парковок занимаются органы местного самоуправления. Они уполномочены рассматривать соответствующий депутатский запрос.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге расширят зону платной парковки.
Фото: Piter.TV
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