Председатель Комитета по транспорту Ленобласти опроверг информацию о введении платной парковки в Мурино и Кудрово

Вопросом организации парковок занимаются органы местного самоуправления.

Во вторник, 8 августа, председатель Комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк сообщил, что введение платных парковок на территории Мурино и Кудрово не актуально в настоящий момент. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Даже в пригородных к Петербургу районах Ленобласти проблема парковок не имеет такой остроты как в центре Петербурга. Михаил Присяжнюк, председатель Комитета по транспорту Ленобласти

Кроме того, в сообщении сказано о том, что вопросом организации парковок занимаются органы местного самоуправления. Они уполномочены рассматривать соответствующий депутатский запрос.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге расширят зону платной парковки.

Фото: Piter.TV