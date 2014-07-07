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В Кудрово и Мурино может появиться платная парковка
Сегодня, 13:45
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В Кудрово и Мурино может появиться платная парковка

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В ЗакСе Ленобласти рассматривают вопрос о введении платной парковки в Мурино, Кудрово, Буграх и других крупных населённых пунктах.

С загруженностью на улицах новых крупных городов Ленинградской области решили бороться с помощью платной парковки. Об этом сообщил 47news.

В ЗакСе Ленобласти рассматривают вопрос о введении платной парковки в Мурино, Кудрово, Буграх и других крупных населённых пунктах, которые получили название "муравейники".

Инициаторы проекта считают, что платная парковка станет эффективным способом борьбы с хаотичной парковкой и загруженностью на дорогах. А также позволит развивать велоинфраструктуру, комфортные пешеходные зоны.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга (архив)

Теги: кудрово, мурино, платная парковка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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