В Кудрово и Мурино может появиться платная парковка

В ЗакСе Ленобласти рассматривают вопрос о введении платной парковки в Мурино, Кудрово, Буграх и других крупных населённых пунктах.

С загруженностью на улицах новых крупных городов Ленинградской области решили бороться с помощью платной парковки. Об этом сообщил 47news.

В ЗакСе Ленобласти рассматривают вопрос о введении платной парковки в Мурино, Кудрово, Буграх и других крупных населённых пунктах, которые получили название "муравейники".

Инициаторы проекта считают, что платная парковка станет эффективным способом борьбы с хаотичной парковкой и загруженностью на дорогах. А также позволит развивать велоинфраструктуру, комфортные пешеходные зоны.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга (архив)