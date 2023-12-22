Житель Мурино, задушивший беременную женщину, отправится в колонию на 13 лет

Инцидент произошел в мае 2023 года в Мурино.

Во Всеволожском районе Ленобласти суд вынес приговор в отношении 23-летнего мужчины, который в прошлом году задушил беременную девушку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в мае 2023 года в Мурино. Житель Ленобласти задушил женщину голыми руками в квартире. В результате случившегося она погибла до прибытия скорой помощи.

На злоумышленника завели уголовное дело. Житель Мурино отправится в исправительную колонию строгого режима на 13 лет.

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Фото: Piter.tv