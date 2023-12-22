Петербурженке на голову упал дорожный знак в день рождения

Женщина получила сотрясение мозга.

Жительница Петербурга получила сотрясение мозга, выйдя из дома в свой день рождения. По данным издания "Фонтанка", на неё обрушился дорожный знак.

Уточняется, что 41-летняя женщина намеревалась взять напрокат самокат и, в то время как настраивала его, дорожный знак непроизвольно обрушился сзади. От силы удара петербурженка рухнула на колени и ударила головой о самокат, в результате чего потеряла сознание.

Скорая помощь доставила ее в травматологическое отделение, где она пробыла около пяти часов. Пострадавшая предположила, что знак, вероятно, упал из-за сильного ветра, к тому же он не был должным образом закреплен в асфальте. Женщина заявила о своем намерении привлечь к ответственности виновных.

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Фото: Piter.TV