На улице Ивана Фомина подстрелили мужчину

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии с ранением живота от пули.

В пятницу, 12 апреля, на улице Ивана Фомина в Петербурге был подстрелен 45-летний мужчина. По информации Piter.TV, вечером 56-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила о том, что её сосед открыл огонь по её приятелю на лестничной площадке.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии с ранением живота от пули. По версии следствия, 61-летний местный житель произвёл не менее четырёх выстрелов в сторону пары, находившейся на лестничной площадке. Несколько часов спустя его задержали.

У мужчины был обнаружен пистолет Walther, а на месте преступления изъяли четыре гильзы и фрагменты пули. По факту покушения на убийство было начато уголовное дело. Задержанного поместили в временный изолятор.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный бросил дымовую шашку в магазин на Лени Голикова.

Фото: Piter.TV