Неизвестный бросил дымовую шашку в магазин на Лени Голикова

Правоохранительные органы немедленно приступили к поиску подозреваемого.

Утром во вторник, 2 апреля круглосуточный супермаркет на улице Лёни Голикова в Кировском районе Петербурга подвергся атаке. Как сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти, около шести утра в районный отдел полиции обратился мужчина и сообщил о том, что в помещение было брошено неизвестное пиротехническое устройство, предположительно дымовую шашку.

В результате инцидента никто не пострадал. Предполагаемый злоумышленник успел скрыться с места происшествия до прибытия полиции.

Правоохранительные органы немедленно приступили к поиску подозреваемого.

Ранее мы сообщили о том, что голого мужчину в крови нашли на льдине в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV