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Неизвестный бросил дымовую шашку в магазин на Лени Голикова
Сегодня, 10:10
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Неизвестный бросил дымовую шашку в магазин на Лени Голикова

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Правоохранительные органы немедленно приступили к поиску подозреваемого. 

Утром во вторник, 2 апреля круглосуточный супермаркет на улице Лёни Голикова в Кировском районе Петербурга подвергся атаке. Как сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти, около шести утра в районный отдел полиции обратился мужчина и сообщил о том, что в помещение было брошено неизвестное пиротехническое устройство, предположительно дымовую шашку.

 В результате инцидента никто не пострадал. Предполагаемый злоумышленник успел скрыться с места происшествия до прибытия полиции.

Правоохранительные органы немедленно приступили к поиску подозреваемого. 

Ранее мы сообщили о том, что голого мужчину в крови нашли на льдине в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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