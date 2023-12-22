Голого мужчину в крови нашли на льдине в центре Петербурга

Медики оценили состояние пациента как крайне тяжёлое. Его поместили в реанимацию.

В понедельник, 1 апреля полицейские и медицинские работники прибыли к дому №2 на Петровском проспекте в Петербурге. Как стало известно Piter.TV, на льдине рядом со стадионом, лежал мужчина в луже крови. Из одежды на нём были лишь трусы.

Врачи, осмотрев руку мужчины, обнаружили глубокие порезы. Свидетели также утверждали, что видели попытки пострадавшего нырнуть. После того, как его доставили в больницу, медики оценили состояние пациента как крайне тяжёлое.

С травмами головы и груди, на фоне алкогольного отравления, мужчину поместили в реанимацию.

Ранее мы сообщили о том, что пожилую петербурженку избили пластиковым тазом на Дунайском проспекте.

Фото: Piter.TV