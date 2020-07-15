В Петербурге расширят зону платной парковки

Новые улицы некоторых районов Петербурга могут быть включены в зону платной парковки. Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев в интервью для "Фонтанки" в понедельник, 31 июля.
Обновленное расширение зоны планируется после того, как пройдет полное введение платной парковки в Василеостровском районе, подчеркнул Валентин Енокаев.
Есть смысл обсуждать определенные улицы вокруг Финляндского вокзала, Черной речки, может быть, Московского проспекта.
Валентин Енокаев, председатель Комитета по транспорту
Напомним, что с 1 июля платная парковка появилась в Петроградском районе. Кроме того, она действует в Центральном и Адмиралтейском районах, а Василеостровский введут в зону осенью.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге начали выдавать парковочные разрешения со всеми зонами платной стоянки в районе.
Фото: Piter.TV
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