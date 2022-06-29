Стали известны новые правила пользования платной парковкой Петербурга

Оплатить стоянку можно через паркомат, мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга" или СМС-сообщение по номеру 3065.

В среду, 13 сентября, стали известны новые правила пользования платной стоянкой. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Со второго часа стоимость одной минуты парковки для водителей мопедов и мотоциклов теперь составляет 65 копеек, для легковых автомобилей – 1 рубль 67 копеек. Пользователи других транспортных средств должны будут платить 3 рубля 30 копеек.

Допустим, не успел за час человек посидеть в кафе с товарищем, попить кофе. Он может добавить дополнительно 15 минут, час 15. Или оплатить два часа, управиться за час 15, остановить парковочную сессию – деньги вернутся ему на счет. Михаил Курдяев, директор городского Центра управления парковками Петербурга

Для того, чтобы оплатить стоянку, нужно на экране паркомата выбрать тип средства передвижения, ввести его номер и планируемое время пользования. Можно воспользоваться и приложением "Парковки Санкт-Петербурга". Кроме того, получится отправить СМС на короткий номер 3065 с информацией о номерах парковочной зоны, автомобиля, количестве часов, минут и категории транспортного средства. Вместо пробелов необходимо поставить "звездочки".

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Фото: Piter.TV