Стала известна причина возникновения сбоев в работе платной парковки в Петербурге

Андрей Максименко, директор информационно-аналитического центра Петербурга, рассказал, из-за чего в течение четырех дней в городе наблюдались сбои в работе платной парковки. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Проблемы в оплате связаны с переходом на отечественное оборудование и программное обеспечение. Изначально работы планировали провести ночью, однако специалисты ожидали другого развития событий, и случился сбой.
Работы были запланированы на ночь. Они должны были закончиться заранее, за несколько часов до наступления восьми часов утра. Но случился сбой. Вышли все дежурные группы и группы реагирования. Они трудятся уже несколько суток.
Андрей Максименко, директор информационно-аналитического центра Петербурга
Ранее на Piter.TV: петербуржцев будут предупреждать о сбоях в работе платной парковки в социальных сетях.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все