Стала известна причина возникновения сбоев в работе платной парковки в Петербурге

Проблемы в оплате связаны с переходом на отечественное оборудование и программное обеспечение.

Андрей Максименко, директор информационно-аналитического центра Петербурга, рассказал, из-за чего в течение четырех дней в городе наблюдались сбои в работе платной парковки. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Проблемы в оплате связаны с переходом на отечественное оборудование и программное обеспечение. Изначально работы планировали провести ночью, однако специалисты ожидали другого развития событий, и случился сбой.

Работы были запланированы на ночь. Они должны были закончиться заранее, за несколько часов до наступления восьми часов утра. Но случился сбой. Вышли все дежурные группы и группы реагирования. Они трудятся уже несколько суток. Андрей Максименко, директор информационно-аналитического центра Петербурга

Ранее на Piter.TV: петербуржцев будут предупреждать о сбоях в работе платной парковки в социальных сетях.

Фото: Piter.TV