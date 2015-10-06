Список льготников на бесплатную парковку расширен в Петербурге

Предоставлены дополнительные льготы многодетным семьям с четырьмя и более детьми.

По поручению Александра Беглова внесены изменения в документы, которые регулируют получение парковочных разрешений в Петербурге, дающих право на льготную стоянку в зонах платной парковки. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного в пятницу, 22 сентября.

Предоставлены дополнительные льготы многодетным семьям с четырьмя и более детьми. Они могут оформить вместо одного парковочного разрешения два. Кроме того, получится оформить парковочное разрешение на автомобиль, зарегистрированный на ребенка. Срок действия разрешения – 3 года.

Бесплатное парковочное разрешение смогут оформить и Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, которые зарегистрированы в Северной столице. Нововведение вступит в силу с 1 декабря текущего года.

Ранее на Piter.TV: комтранс Петербурга назвал преимущества платной парковки.

Фото: Piter.TV