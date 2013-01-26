Комтранс Петербурга назвал преимущества платной парковки

Оборачиваемость автомобилей на местах стоянок увеличилась в 3 раза, при этом загрузка дорог уменьшилась больше, чем на 20%.

Комитет по транспорту Северной столицы подвёл очередные итоги введения платных парковок центре города. По данным специалистов, оборачиваемость автомобилей на местах стоянок увеличилась в 3 раза, при этом загрузка дорог уменьшилась больше, чем на 20%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, увеличилась и средняя скорость авто: теперь показатель составляет 24 км/ч. Также платные парковки позволяют машинам экстренных служб в разы быстрее прибыть на место происшествий. За счёт нововведения нарушают правило парковки гораздо меньше, отмечают специалисты.

Последняя проверка показала, что платные парковки стали эффективным инструментом улучшения транспортной ситуации и сокращения числа ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что в приложение "Парковки Санкт-Петербурга" добавили новые функции.

Фото: Piter.TV