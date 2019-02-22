В приложение "Парковки Санкт-Петербурга" добавили новые функции

Разработчики закончили работу над обновлением сервиса.

Приложение "Парковки Санкт-Петербурга" обрело новый функционал: теперь с его помощью возможно оплачивать стоянку поминутно со второго часа. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Северной столицы.

Также после обновления пользователи могут посмотреть данные о парковочных разрешениях водителя, информацию об абонементах и уведомления об истечении сроков их действия. Кроме того, сервис будет присылать уведомления о штрафах в случае нарушения водителем правил парковки в платной зоне.

Напомним, что приложение было создано для оплаты времени пребывания авто в зоне платной парковки.

Ранее стала известна причина возникновения сбоев в работе платной парковки в Петербурге.

Фото: Piter.TV