В приложение "Парковки Санкт-Петербурга" добавили новые функции

Приложение "Парковки Санкт-Петербурга" обрело новый функционал: теперь с его помощью возможно оплачивать стоянку поминутно со второго часа. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Северной столицы.
Также после обновления пользователи могут посмотреть данные о парковочных разрешениях водителя, информацию об абонементах и уведомления об истечении сроков их действия. Кроме того, сервис будет присылать уведомления о штрафах в случае нарушения водителем правил парковки в платной зоне.
Напомним, что приложение было создано для оплаты времени пребывания авто в зоне платной парковки.
Ранее стала известна причина возникновения сбоев в работе платной парковки в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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