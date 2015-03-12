Петербуржцев будут предупреждать о сбоях в работе платной парковки в социальных сетях

Статус покажет цвет аватарки Городского центра управления парковками.

На прошлой неделе в Петербурге наблюдалась нестабильная работа системы оплаты платной стоянки. В связи с этим Комитет по транспорту решил предупреждать о соответствующих сбоях с помощью смены главных фотографий в профилях Городского центра управления парковками, рассказали в пресс-службе ведомства.

Если аватарка телеграм-канала и страницы во "ВКонтакте" будет красного цвета, значит, что оплата стоянки затруднена. Зеленый цвет планируют ставить в случае работы парковочного пространства в штатном режиме.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге снова заработала система оплаты парковки.

Фото: Piter.TV