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Петербуржцев будут предупреждать о сбоях в работе платной парковки в социальных сетях
Сегодня, 21:39
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Петербуржцев будут предупреждать о сбоях в работе платной парковки в социальных сетях

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Статус покажет цвет аватарки Городского центра управления парковками.

На прошлой неделе в Петербурге наблюдалась нестабильная работа системы оплаты платной стоянки. В связи с этим Комитет по транспорту решил предупреждать о соответствующих сбоях с помощью смены главных фотографий в профилях Городского центра управления парковками, рассказали в пресс-службе ведомства.

Если аватарка телеграм-канала и страницы во "ВКонтакте" будет красного цвета, значит, что оплата стоянки затруднена. Зеленый цвет планируют ставить в случае работы парковочного пространства в штатном режиме.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге снова заработала система оплаты парковки.

Фото: Piter.TV

Теги: парковка платная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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