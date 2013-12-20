В Петербурге снова заработала система оплаты парковки

Администрирование парковочных зон в штатном режиме стартует уже в 9:00.

В Петербурге на текущий момент работа платного парковочного пространства восстановлена. С 8:00 до 9:00 зона платной парковки работала в тестовом режиме, штрафы за этот период выписываться не будут. Об этом сообщили в Городском центре управления парковками.

Администрирование парковочных зон в штатном режиме стартует уже в 9:00. Парковку необходимо оплатить в течение 15 минут после размещения автомобиля на парковочном месте. Покинуть место стоянки необходимо не позднее, чем через 10 минут по истечении оплаченного времени.

Телефон круглосуточной "горячей линии" СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга": 417-50-00.

Ранее специалисты объяснили сбои при оплате парковок в Петербурге.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по транспорту