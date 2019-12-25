Специалисты объяснили трёхдневные сбои при оплате парковок в Петербурге

На данный момент оплатить парковку в Петербурге не получается ни с помощью приложения, ни СМС, ни через паркомат.

Трудности с оплатой парковки в Петербурге связаны с общегородским сбоем в информационных системах. Об этом рассказали в Городском центре управления парковками.

На данный момент оплатить парковку в Петербурге не получается ни с помощью приложения, ни СМС, ни через паркомат. Отмечается, что пока система не будет починена, никаких штрафов за неоплату парковочного места не будет.

На всякий случай водителям советуют фиксировать факт нестабильной работы парковок — делать скриншоты или фотографии. Это может потребоваться, если штраф всё-таки придёт.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по транспорту