В Петербурге начали выдавать парковочные разрешения со всеми зонами платной стоянки в районе

В выдаваемых петербуржцам парковочных разрешениях начали указывать все зоны платной парковки в каждом из районов.
Так, в Центральном районе платная зона затронет участки с 7801 по 7806, в Адмиралтейском − с 7807 по 7812, а в Петроградском − с 7813 по 7818.
Тем, кому досталось уведомление только с одной парковочной зоной, переоформление не потребуется.
Ранее мы сообщили о том, что заявление на льготное парковочное разрешение оформили более 10 тыс. петербуржцев.
Фото: Piter.TV
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