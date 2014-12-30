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В Петербурге начали выдавать парковочные разрешения со всеми зонами платной стоянки в районе
Сегодня, 15:34
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В Петербурге начали выдавать парковочные разрешения со всеми зонами платной стоянки в районе

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Тем, кому досталось уведомление только с одной парковочной зоной, переоформление не потребуется.

В выдаваемых петербуржцам парковочных разрешениях начали указывать все зоны платной парковки в каждом из районов.

Так, в Центральном районе платная зона затронет участки с 7801 по 7806, в Адмиралтейском − с 7807 по 7812, а в Петроградском − с 7813 по 7818.

Тем, кому досталось уведомление только с одной парковочной зоной, переоформление не потребуется.

Ранее мы сообщили о том, что заявление на льготное парковочное разрешение оформили более 10 тыс. петербуржцев.

Фото:  Piter.TV

Теги: платная парковка, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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