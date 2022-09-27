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Заявление на льготное парковочное разрешение оформили более 10 тыс. петербуржцев
Сегодня, 19:32
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Заявление на льготное парковочное разрешение оформили более 10 тыс. петербуржцев

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Рекордсменами стали жители Петроградского района.

В Комитете по информатизации и связи поделились количеством оформленных заявлений на льготное парковочное разрешение за май и июнь этого года. Их оказалось 10 308. 

Рекордсменами стали жители Петроградского района. Соответствующий документ подписывали чаще после введения зоны платной стоянки. 

На данный момент 18,8 тыс. многодетных семей и 1,3 тыс. владельцев электромобилей используют льготы – они могут не платить за парковку. 

Отметим, что подать заявление на парковочное разрешение можно на сайте или через устройство пользовательского сопровождения в МФЦ. 

Ранее на Piter.TV: петербуржцам с улиц без платной парковки станут доступны парковочные разрешения.

Фото: Piter.TV

Теги: парковочное разрешение, платная парковка спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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