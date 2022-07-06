Петербуржцам с улиц без платной паковки станут доступны парковочные разрешения

Петербуржцы, которые не внесены в перечень платных парковок, теперь тоже смогут получать парковочные разрешения. Изменения были подготовлены по поручению губернатора города.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому петербуржцы, которые не внесены в Адресный перечень платных парковок, также смогут получить парковочное разрешение. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Ведомством были подготовлены соответствующие документы по поручению губернатора. Ранее наличие улицы в перечне было обязательным для получения разрешения, однако далеко не все улицы могут быть включены в этот список.

С новым постановлением все жители улиц в районах, где есть платная парковка, смогут оформить льготное парковочное разрешение за 1800 рублей в год.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 1 июля меняется номер для оплаты парковочных мест

Фото: Piter.TV