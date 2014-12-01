Проблемы с оплатой парковки временно появились в Петербурге

В начале мая возникли аналогичные проблемы с оплатой парковки через СМС.

Сервисы оплаты парковки в Петербурге временно испытывают технические трудности. Пользователи могут столкнуться с проблемами при попытке оплатить парковку через приложение "Парковки Санкт-Петербурга". Об этом сообщило руководство Городского центра управления парковками 20 июня. Возможны проблемы со списанием средств с банковских карт при использовании приложения.

Центр управления парковками напомнил водителям, что оплатить парковку можно с помощью СМС, паркомата, банковских сервисов или через личный кабинет на сайте www.parking.spb.ru. Подробные инструкции для альтернативных методов оплаты парковки доступны на веб-сайтах gcup.spb.ru и parking.spb.ru. В начале мая возникли аналогичные проблемы с оплатой парковки через СМС. В качестве временного решения предлагалось использовать приложение "Парковки Санкт-Петербурга".

Ранее администрация города обсуждала возможность для жителей Санкт-Петербурга оспаривать ошибочно наложенные штрафы за парковку в онлайн-режиме. Также рассматривается возможность предоставления скидок при своевременной оплате штрафов.

Фото: Piter.TV