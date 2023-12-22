Процедура выдачи парковочных разрешений в Петербурге упрощена

Это сделали по поручению губернатора Александра Беглова.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова в городе упростили процедуру оформления парковочных разрешений. Об этом сообщили в прес-службе комитета по транспорту 26 января.

Теперь одному человеку можно оформить два разрешения на стоянку: на себя (в отношении двух своих транспортных средств); физлицо или два физлица, которые не являются собственниками жилого помещения или доли в нем, но зарегистрированные в этой квартире; себя или одно физлицо, "не являющееся собственником жилого помещения или доли в нем, но зарегистрированное в этой квартире – в отношении собственного автомобиля и автомобиля физлица".

На одну квартиру можно оформить два парковочных разрешения и одно на отдельный лицевой счет о квартплате, если это коммунальная квартира. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Кроме того, получить решение второго собственника квартиры на оформление парковочного разрешения получится с июня 2024 года на региональном портале государственных услуг.

На данный момент оформлено 67 тыс. парковочных разрешений в Петербурге.

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Фото: Piter.TV