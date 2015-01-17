Плату за хранение авто на штрафстоянке в Петербурге намерены увеличить вдвое

Кроме того, услуги эвакуатора на штрафную стоянку также подорожают.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга принял решение о повышении стоимости почасового хранения автомобилей на штрафстоянке на 2024 год. В соответствии с новыми тарифами, владельцам автомобилей категорий А (мотоциклы), В (легковые автомобили и небольшие грузовики до 3,5 тонн), М (мопеды), С1 (средние грузовики до 7,5 тонн) и D1 (небольшие автобусы) придется заплатить на 60% больше. Таким образом, стоимость часа стоянки возрастет с 63 рублей до 100 рублей.

Для грузовиков и автобусов стоимость часа стоянки на штрафной парковке составит 200 рублей вместо прежних 126 рублей. Владельцы транспорта с прицепами будут обязаны заплатить за каждый час в размере 400 рублей, что в два раза превышает прежний тариф в размере 250 рублей. В случае большегрузов цена за час стоянки увеличится с 376 рублей до 600 рублей.



Кроме того, услуги эвакуатора на штрафную стоянку также подорожают. Максимальная стоимость данной услуги увеличится до 3340 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что парковка в Петербурге останется платной в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV