Парковка в Петербурге останется платной в новогодние праздники

В Смольном не планируют вводить периодическую бесплатную стоянку на период торжеств по московскому образцу.

Стоимость использования платных парковок в Петербурге останется неизменной в течение новогодних праздников. Об этом узнал "Деловой Петербург", обратившись в Городской центр управления парковками.

Так, в Смольном не планируют вводить периодическую бесплатную стоянку на период торжеств по московскому образцу.

Отметим, что утром во вторник, 26 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале об отмене платной парковки в центре столицы на период с 1 по 8 января. Данное изменение не будет распространяться на парковки с шлагбаумами. Собянин подчеркнул, что это временное решение, которое будет в силе только на оговоренный период времени.

Ранее комтранс Петербурга предупредил о масштабных ограничениях движения в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV