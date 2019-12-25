Комтранс Петербурга предупредил о масштабных ограничениях движения в новогодние праздники

В период с 18:00 31 декабря до 05:00 1 января будет запрещено движение транспорта по 29 участкам дорог.

В период основных новогодних торжеств, 31 декабря и 1 января, в центре Северной столицы будет временно ограничено движение транспорта по ряду улиц. Также на ряде участков будет действовать временный запрет парковки. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Так, начала новогодней ночи останавливаться или парковаться запретят на ряде улиц, включая Большую Конюшенную, Большую и Малую Морские, Гороховую и Миллионную, Думскую и Михайловскую, Исаакиевскую и Казанскую площади, Адмиралтейскую набережную и участки набережных реки Мойки и Канала Грибоедова. Аналогичный запрет будет актуален на участке Невского проспекта от его начала до пересечения с Садовой улицей. В профильном ведомстве отметил, что автомобили нарушителей будут эвакуированы.

Кроме того, в период с 18:00 31 декабря до 05:00 1 января будет запрещено движение транспорта по 29 участкам дорог. Помимо уже перечисленных, в этот список входят, например, Дворцовая площадь и Дворцовый мост. С полным перечнем ограничений можно ознакомиться по ссылке.

Ранее стало известно новогоднее расписание пригородных электричек Петербурга.

Фото: Piter.TV