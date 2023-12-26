В Петербурге нарушители правил навигации заплатили более миллиона рублей штрафов

Пять судов были отправлены на штрафстоянку за грубые нарушения.

Сотрудники ГИМС МЧС России подвели промежуточные итоги навигационного сезона. С начала лета в городе выявлены многочисленные нарушения правил пользования маломерными судами, а общая сумма штрафов уже превысила один миллион рублей.

По данным ведомства, пять судов были отправлены на штрафстоянку за грубые нарушения. Среди наиболее распространенных проступков — управление плавсредствами без соответствующих прав, опасные маневры вблизи фарватера, использование гидроциклов в запрещенных зонах и отсутствие спасательных жилетов.

В пресс-службе МЧС напомнили, что в Петербурге на учете состоит более 50 тысяч маломерных судов. Ежедневные рейды инспекторов продолжаются — их главная задача предотвратить аварийные ситуации и обеспечить безопасность на воде.

Фото: Piter.TV