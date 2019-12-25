Спасатель получил травмы при падении с лестницы на соревнованиях в Петербурге

Спасатель госпитализирован после опасного падения.

Спасатель МЧС был экстренно госпитализирован после падения с лестницы во время профессиональных соревнований в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 8 августа на соревнованиях "Лучшее отделение на автоцистерне". В ходе выполнения задания по подъему на четвертый этаж с использованием трехколенной лестницы один из участников потерял равновесие.

Лестница потянула спасателя вниз, в результате чего он упал с высоты и потерял сознание. Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу. Состояние мужчины уточняется.

Ранее, в конце июля, при тушении пожара в Балашихе погиб один сотрудник МЧС. В настоящее время ведомство усиливает меры безопасности при проведении тренировок и реальных операций.

