Петроградка в зоне платной парковки

В Петроградском районе Петербурга начала работу зона платной парковки. Перед введением платной парковки в районе пересмотрели и изменили схему организации движения.

С 1 июля Петроградский район входит в список районов с зоной платной парковки. На 141 улице появилось 10 тысяч паровозных мест. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Из 10 тысяч мест всего тысяча предназначена для инвалидов и перевозящих их лиц. Кроме этого, установлено 80 паркоматов и более 1000 информационных табличек. На них указаны номер парковочной зоны, название округа и способы оплаты.

Перед введением платной парковки в районе пересмотри организацию движения. На 25 улицах движение стало односторонним. Осенью платная паковка охватит Крестовский остров, где будет обустроено еще 1600 мест.

Всего в районе шесть паровозных зон: "Посадский", "Кронверкское", "Введенский", "Аптекарский остров", "Петровский" и "Чкаловское".

Ранее сообщалось, что петербуржцам с улиц без платной парковки станут доступны паровозные разрешения

Фото: Piter.TV