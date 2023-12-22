Жители Петербурга смогут обжаловать штраф за оплату парковки в онлайн-формате

На данный момент в Петербурге обжаловать штраф за платную стоянку получится в ГКУ "Организатор Перевозок" на Исполкомской улице, 16.

Подачу жалоб за оплату парковки в Петербурге намерены упростить. Так, это получится сделать в онлайн-формате, заявил заместитель председателя городского комитета по транспорту Алексей Гончаров 12 апреля.

По словам чиновника, ведомство "совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассматривает вариант, чтобы подать жалобу можно было в электронном виде".

На данный момент в Петербурге обжаловать штраф за платную стоянку получится в ГКУ "Организатор Перевозок" на Исполкомской улице, 16, взяв с собой весь набор документов, или отправить необходимые бумаги по почте. Подать жалобу нужно в течение 10 дней с момента получения штрафа.

Ранее на Piter.TV: с 1 мая для петербуржцев с инвалидностью расширят возможности бесплатной парковки.

Фото: Piter.TV