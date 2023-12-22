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С 1 мая для петербуржцев с инвалидностью расширят возможности бесплатной парковки
Сегодня, 12:02
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С 1 мая для петербуржцев с инвалидностью расширят возможности бесплатной парковки

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Транспорт можно будет оставить в любом месте платной парковки в своем районе.

С 1 мая изменится работа платной парковки  в Петербурге. Теперь  горожане с инвалидностью смогут бесплатно оставлять свои машины. Об этом в своем tg-канале сообщил губернатор Северной столицы.

По словам градоначальника, петербуржцы попросили расширить возможности бесплатной стоянки автомобилей в зоне платной парковки для жителей с ограничениями по здоровью.

С 1 мая 2024 года граждане с ОВЗ, оформившие инвалидность и проживающие в районах платной парковки, смогут бесплатно получить разрешение на парковку машины.

Транспорт можно будет оставить в любом месте платной парковки в своем районе. Теперь припарковать машину можно не только в специальных местах,  обозначенных разметкой.

Ранее мы писали, что до 8 апреля ограничат проезд по Репищевой улице.

Фото: Piter.tv

Теги: дороги, инвалидность, инвалиды, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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