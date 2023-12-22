С 1 мая для петербуржцев с инвалидностью расширят возможности бесплатной парковки

Транспорт можно будет оставить в любом месте платной парковки в своем районе.

С 1 мая изменится работа платной парковки в Петербурге. Теперь горожане с инвалидностью смогут бесплатно оставлять свои машины. Об этом в своем tg-канале сообщил губернатор Северной столицы.

По словам градоначальника, петербуржцы попросили расширить возможности бесплатной стоянки автомобилей в зоне платной парковки для жителей с ограничениями по здоровью.

С 1 мая 2024 года граждане с ОВЗ, оформившие инвалидность и проживающие в районах платной парковки, смогут бесплатно получить разрешение на парковку машины.

Транспорт можно будет оставить в любом месте платной парковки в своем районе. Теперь припарковать машину можно не только в специальных местах, обозначенных разметкой.



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Фото: Piter.tv