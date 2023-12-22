До 8 апреля ограничат проезд по Репищевой улице

В Приморском районе ограничат проезд. С 12 марта до 8 апреля водители не смогут проехать по Репищевой улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке от Вербной улицы до Парашютной улицы. Специалисты выполнят работы по прокладке инженерных сетей.
ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Пресс-служба ГАТИ
На участке дороги установят информационные щиты, специальные знаки и ограждения.
Ранее мы писали, что в Центральном районе с 12 марта ограничат проезд.
Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ГАТИ
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