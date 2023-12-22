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До 8 апреля ограничат проезд по Репищевой улице
Сегодня, 11:36
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До 8 апреля ограничат проезд по Репищевой улице

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Речь идет об участке от Вербной улицы до Парашютной улицы.

В Приморском районе ограничат проезд. С 12 марта до 8 апреля водители не смогут проехать по Репищевой улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке от Вербной улицы до Парашютной улицы. Специалисты выполнят работы по прокладке инженерных сетей.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Пресс-служба ГАТИ

На участке дороги установят информационные щиты, специальные знаки и ограждения.

Ранее мы писали, что в Центральном районе с 12 марта ограничат проезд. 

Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ГАТИ

Теги: вербная улица, ограничат проезд, парашютная улица, репищева улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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