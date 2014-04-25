На Парашютной улице отремонтировали более 7 км дорожного покрытия

В Приморском районе Петербурга в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" заменили покрытие на участке Парашютной улицы (от Долгоозерной улицы до КАД) протяженностью более 7 км.

Специалисты провели перестановку бортовых камней, фрезерование изношенного дорожного полотна, укладку асфальтобетонного покрытия на проезжей части, локальный ремонт тротуаров, нанесли новую разметку термопластиком. После этого дорожники восстановили нарушенное благоустройство и установили пешеходные ограждения. Всего на магистрали обновили более 200 тыс. кв. м покрытия.

Парашютная улица обеспечивает связь между крупными магистралями и КАД. Данная магистраль служит важным звеном для транзитного движения, позволяя распределять транспортные потоки и снижать нагрузку на многие улицы Приморского района.

Магистраль является местом сосредоточения социальных объектов. На ней расположены школы, детские сады, медицинские учреждения. Также улица обеспечивает доступ к ряду рекреационных зон, среди которых Шуваловский лес, Мартыновский сквер и парк "Озеро Долгое".

Также в Приморском районе дорожники уже отремонтировали Нижне-Каменскую улицу, где было уложено более 8 тыс. кв. м асфальта. Она обеспечивает доступ к жилым комплексам, Изотовскому скверу, центру физической культуры и Церкви Воздвижения Честного Креста Господня - Спас на Каменке.

На данный момент в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" проводится ремонт участков Богатырского проспекта протяженностью порядка 2,5 км: от Стародеревенской улицы до Байконурской улицы и от Туристской улицы до Шуваловского проспекта. Общая площадь обновленного покрытия на проезжей части и тротуарах составит более 100 тыс. кв. м.

Всего в этом сезоне в Приморском районе обновят участки улично-дорожной сети протяженностью более 10 км. Так, в ближайшее время специалисты приступят к обновлению Земледельческой улицы.

Фото: КРТИ