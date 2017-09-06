Старо-Невский проспект перекроют для ремонта дорожного полотна

Для минимизации затруднений в движении предусмотрен альтернативный маршрут объезда.

С 28 июня в Петербурге начинаются плановые работы по ремонту дорожного покрытия на Старо-Невском проспекте. В связи с этим в городе вводятся временные ограничения движения, о которых сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Работы будут проводиться в два этапа. На первом из них, с 5 утра 28 июня до 5 утра 7 июля, ремонт затронет участок от площади Восстания до Исполкомской улицы.

Особое внимание водителям следует обратить на перекресток Невского проспекта с Полтавской улицей: до 4 июля перекресток останется открытым для проезда, а с 4 июля до 5 утра 6 июля он будет полностью закрыт.

Для минимизации затруднений в движении предусмотрен альтернативный маршрут объезда. Автомобилисты смогут проехать по Херсонской улице, проспекту Бакунина, 2-й Советской улице, а также вернуться на Полтавскую и Миргородскую улицы. Кроме того, из-за проведения работ изменится схема движения общественного транспорта. Изменения коснутся маршрутов автобусов № 24, 27, 54, 65, 181, 191 и троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 16, 22, 28.

Ранее мы сообщили о том, что на двух участках КАД вводятся ограничения движения в связи с дорожными работами.

Фото: пресс-служба АО "ВАД"