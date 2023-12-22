В Центральном районе с 12 марта ограничат проезд. Водителям придется объезжать участок дороги у дома 8 литера Б по улице Константина Заслонова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Проезд по улице будет ограничен до 30 июня 2025 года. Здесь будут установлены временные ограничения и пешеходная галерея.
Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.
Пресс-служба ГАТИ
Водителей призвали планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений. На дороге установят информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда.
Ранее мы писали, что в ночь на 13 марта ограничат движение по трассе "Сортавала".
Фото: Piter.tv
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