Речь идет об участке дороги у дома № 8 по улице Константина Заслонова.

В Центральном районе с 12 марта ограничат проезд. Водителям придется объезжать участок дороги у дома 8 литера Б по улице Константина Заслонова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд по улице будет ограничен до 30 июня 2025 года. Здесь будут установлены временные ограничения и пешеходная галерея.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ

Водителей призвали планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений. На дороге установят информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда.

Ранее мы писали, что в ночь на 13 марта ограничат движение по трассе "Сортавала".

Фото: Piter.tv