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В ночь на 13 марта ограничат движение по трассе "Сортавала"
Сегодня, 10:45
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В ночь на 13 марта ограничат движение по трассе "Сортавала"

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Речь идет об участке дороги в Агалатовском сельском поселении.

Во Всеволожском районе Ленобласти на федеральной трассе А-121 "Сортавала" полностью заблокируют движение в ночь на 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

На 13-м километре автодороги в Агалатовском сельском поселении дважды будут перекрывать движение. Автомобили не смогут проехать по трассе с 01:00 до 01:30 и с 02:00 до 02:30. На этом участке дороги будут проходить работы по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью дороги. Ремонт решили провести в ночное время суток, чтобы не мешать автомобилистам.

Водителей попросили учитывать информацию об ограничении проезда при планировании маршрутов следования.

Ранее мы писали, что в мае начнется ремонт дороги в Сярьги от перекрестка с трассой на Кузьмолово и Юкки.

Фото: Piter.tv

Теги: дороги, ремонт дорог, транспорт, трасса сортвала
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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