В мае начнется ремонт дороги в Сярьги от перекрестка с трассой на Кузьмолово и Юкки

Специалисты сделают новый асфальт и укрепят обочины.

В Ленобласти в начале мае начнется ремонт дороги в Сярьги от перекрестка с трассой на Кузьмолово и Юкки до моста через Охту во Всеволожском районе. Работы начнутся после праздников. Об этом сообщили в tg-канале "Dorogi_lo".

Специалисты сделают новый асфальт и укрепят обочины, установят знаки и нарисуют разметку. Здесь появится бетонная плита для усиления основания. Техника выйдет в мае, чтобы не создавать пробок на загруженном участке.

В Ленинградской области заключили семь контрактов на ремонт региональных дорог. Работы проведут по просьбе жителей региона. Работы выполнят во Всеволожском, Выборгском, Тосненском, Приозерском и Подпорожском районах. Под Тосно планируется ремонт подъезда к поселку Войскорово от Московского шоссе.

Ранее на Piter.tv писали, что в Ленобласти объявили три тендера на дорожный ремонт на 1,5 млрд рублей.

Фото: Piter.tv