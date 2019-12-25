Станция метро "Удельная" откроется после капремонта раньше запланированного срока

Решение о временном закрытии "Удельной" было принято в январе 2024 года.

В Санкт-Петербурге 24 апреля состоится открытие станции метро "Удельная" на Московско-Петроградской линии. Об этом РБК Петербург сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена. Станция возобновит работу для пассажиров вечером, после торжественной церемонии.

Первоначально завершение капитального ремонта и ввод станции в эксплуатацию планировались на май 2025 года. Однако работы удалось завершить досрочно.

Решение о временном закрытии "Удельной" было принято в январе 2024 года. Станцию закрыли на ремонт в июне 2024 года. В рамках капитального ремонта проводились масштабные работы по обновлению всех ключевых систем станции. Метрополитен объявил два контракта: на замену облицовки балюстрад эскалаторов (на сумму 68 млн рублей) и на капитальный ремонт вестибюля, наклонного хода, тяговой подстанции и вентиляционного оборудования (на сумму 1,86 млрд рублей).

Во время закрытия станции основная нагрузка по пассажиропотоку легла на соседние станции синей линии — "Площадь Мужества", "Пионерская", "Озерки", "Проспект Просвещения", а также на "Площадь Ленина" и "Комендантский проспект" на других линиях.

Станция "Удельная" является важным элементом транспортной инфраструктуры северных районов города. После завершения капитального ремонта обновлённая станция снова станет частью повседневного маршрута для тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv (архив)