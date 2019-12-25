Из бюджета Петербурга выделят дополнительно 5 млрд рублей на строительство "коричневой" ветки метро

Поправку подавали ко второму чтению закона о бюджете Северной столицы на 2024 год.

Бюджетно-финансовый комитет петербургского ЗакСа поддержал предложение фракции "Яблоко" о дополнительном финансировании строительства "коричневой" ветки метро. Об этом заявил депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский в своем телеграм-канале 10 ноября.

Поправку подавали ко второму чтению закона о бюджете Северной столицы на 2024 год. Так, на работы на Калининско-Красносельской линии выделят 5 млрд рублей.

Кроме того, на том же слушании бюджетно-финансовый комитет городского ЗакСа одобрил еще одну поправку "Яблока" – о "выделении дополнительно 30 млн рублей на поддержку негосударственных театров". Депутаты фракции предложили выполнить меру "за счет сокращения расходов на праздничное оформление Петербурга".

Ранее мы сообщали о том, что на станции метро "Чернышевская" начался новый этап реконструкции.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)