Беглов поручил увеличить годовой доход Петербурга до 1,5 трлн рублей

Губернатор отметил, что "задача может показаться фантастической".

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил увеличить годовой доход города до 1,5 трлн рублей. Показатель должен быть достигнут за 2 года, передает "Фонтанка", ссылаясь на слова градоначальника с заседания правительства.

Александр Беглов отметил, что "задача может показаться фантастической". По словам главы петербургского Управления федеральной налоговой службы (ФНС) Александра Гнедых, "невыполнимых задач нет".

Напомним, в 2023 году городская казна пополнилась на 1,147 трлн рублей. Бюджет по доходам был исполнен на уровне 104,6%.

В основном в казне Петербурга находятся налоговые поступления. В частности, налог на доход физических лиц принес 439,6 млрд рублей. Неналоговые поступления составили более 96 млрд рублей.

Фото: Piter.TV