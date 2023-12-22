Доходы бюджета Петербурга за прошлый год достигли 1,147 трлн рублей

Большую часть доходов составляют налоговые поступления.

Во вторник, 30 января, Правительство Санкт-Петербурга обсудило предварительные результаты исполнения бюджета города в 2023 году. Трансляция заседания была проведена на официальном сайте Смольного.

Председатель Комитета финансов Светлана Енилина сообщила, что бюджет по доходам исполнен на уровне 104,6%. Общая сумма составила 1,147 трлн рублей, что превышает план на 50 млрд рублей.

Большую часть доходов составляют налоговые поступления. Например, налог на доход физических лиц принес наибольший вклад – 439,6 млрд рублей. Неналоговые доходы составили более 96 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном подготовили проект постановления о весеннем призыве до 30 лет.

Фото: Piter.TV