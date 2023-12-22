В Смольном подготовили проект постановления о весеннем призыве до 30 лет

В постановлении указываются этапы организации работы районных администраций и городских комитетов.

Петербургские власти подготовили проект постановления о весеннем призыве в армию до 30 лет. Вечером 23 января соответствующий документ появился на сайте Смольного.

В постановлении указываются этапы организации работы районных администраций и городских комитетов – они должны будут помогать военному комиссариату Петербурга. Кроме того, призывные пункты оснастят нужным для медицинского обследования призывников оборудованием.

Согласно закону, который начал действовать на территории страны 1 января 2024 года, верхняя планка призывного возраста изменилась с 27 до 30 лет. Граждане, не явившиеся в военкомат по повестке добровольно в течение 20 дней после ее получения без уважительной причины, не смогут зарегистрировать автомобиль и недвижимость, открыть ИП.

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Фото: Piter.TV