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В Смольном подготовили проект постановления о весеннем призыве до 30 лет
Сегодня, 21:01
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В Смольном подготовили проект постановления о весеннем призыве до 30 лет

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В постановлении указываются этапы организации работы районных администраций и городских комитетов.

Петербургские власти подготовили проект постановления о весеннем призыве в армию до 30 лет. Вечером 23 января соответствующий документ появился на сайте Смольного.

В постановлении указываются этапы организации работы районных администраций и городских комитетов – они должны будут помогать военному комиссариату Петербурга. Кроме того, призывные пункты оснастят нужным для медицинского обследования призывников оборудованием. 

Согласно закону, который начал действовать на территории страны 1 января 2024 года, верхняя планка призывного возраста изменилась с 27 до 30 лет. Граждане, не явившиеся в военкомат по повестке добровольно в течение 20 дней после ее получения без уважительной причины, не смогут зарегистрировать автомобиль и недвижимость, открыть ИП. 

Ранее на Piter.TV: петербургские депутаты рассмотрели законопроект о международных соглашениях о сотрудничестве.

Фото: Piter.TV

Теги: военкомат, призывной возраст
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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