Троих представителей партии "Яблоко" пригласили в военкомат для сверки данных

Членов УИК от "Яблока" в Петербурге вызвали в военкомат в первый день выборов.

Троих представителей партии "Яблоко", входящих в состав участковых избирательных комиссий Красногвардейского района Петербурга, вызвали в военкомат для сверки данных. Как рассказали сами члены УИК "Коммерсанту", явиться им необходимо утром 18 сентября, в первый день трехдневного голосования.

По словам одного из собеседников издания, электронные повестки получили представители УИК, зарегистрированные именно в Красногвардейском районе. Члены комиссий от "Яблока", имеющие регистрацию в других районах города, подобных уведомлений не получали.

Представители партии уже сталкивались с аналогичной ситуацией перед выборами. Весной 2024 года на заседании территориального избиркома, где утверждались составы участковых комиссий, повестки вручили двум кандидатам, направленным "Яблоком". Тогда их также обязали явиться в военкомат в первый день президентских выборов.

Согласно действующему законодательству, за неявку в военкомат без уважительной причины предусмотрен административный штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Кроме того, спустя 20 дней после указанной в повестке даты в отношении военнообязанного могут применяться временные ограничения, в том числе на управление транспортом и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Также кредитная организация может отказать в выдаче кредита из-за неявки по повестке.

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Фото: Piter.tv

