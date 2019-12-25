  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургское "Яблоко" рассказало заявило о попытках взлома аккаунтов кандидатов в депутаты
Вчера, 19:47
472
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Петербургское "Яблоко" рассказало заявило о попытках взлома аккаунтов кандидатов в депутаты

0 0

Проникновение было предотвращено.

Санкт‑Петербургское отделение партии "Яблоко" сообщило о попытках неизвестных получить доступ к личным аккаунтам кандидатов в депутаты Государственной думы. Кроме того, злоумышленники атакуют официальные страницы регионального отделения в социальных сетях. Об этом рассказали в пресс‑службе отделения.

В партии зафиксировали неоднократные запросы на вход в одну из интернет‑площадок, доступ к которой на территории РФ ограничен. Однако во всех случаях злоумышленникам не удалось преодолеть защиту – проникновение было предотвращено.

Это заявление прозвучало на фоне другого судебного решения. 4 сентября Верховный суд отклонил жалобу петербургского "Яблока" на отказ городской избирательной комиссии зарегистрировать общегородской список кандидатов на выборы в Законодательное собрание Петербурга VIII созыва.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга ребенок получил более 330 тыс. рублей алиментов. 

Фото: Piter.TV

Теги: взлом, попытки, яблоко
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии