Петербургское "Яблоко" рассказало заявило о попытках взлома аккаунтов кандидатов в депутаты

Проникновение было предотвращено.

Санкт‑Петербургское отделение партии "Яблоко" сообщило о попытках неизвестных получить доступ к личным аккаунтам кандидатов в депутаты Государственной думы. Кроме того, злоумышленники атакуют официальные страницы регионального отделения в социальных сетях. Об этом рассказали в пресс‑службе отделения.

В партии зафиксировали неоднократные запросы на вход в одну из интернет‑площадок, доступ к которой на территории РФ ограничен. Однако во всех случаях злоумышленникам не удалось преодолеть защиту – проникновение было предотвращено.

Это заявление прозвучало на фоне другого судебного решения. 4 сентября Верховный суд отклонил жалобу петербургского "Яблока" на отказ городской избирательной комиссии зарегистрировать общегородской список кандидатов на выборы в Законодательное собрание Петербурга VIII созыва.

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Фото: Piter.TV