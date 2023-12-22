  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские депутаты рассмотрели законопроект о международных соглашениях о сотрудничестве
Сегодня, 12:03
75
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские депутаты рассмотрели законопроект о международных соглашениях о сотрудничестве

0 0

Документ позволит сократить время процедуры согласования и оперативно реагировать на предложения зарубежных партнеров о письменной фиксации договорённостей.

В среду, 24 января, депутаты ЗакСа Северной столицы приняли во втором чтении законопроект о развитии международного сотрудничества.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предлагает городским органам власти проводить предварительное согласование соглашений о международном сотрудничестве до утверждения таких проектов федеральным центром, если стороны достигнут договорённости об этом. Это позволит сократить время процедуры согласования и оперативно реагировать на предложения зарубежных партнеров о письменной фиксации договорённостей.

В случае окончательного принятия законопроекта петербургским парламентом, город на Неве станет пилотным регионом для отработки новых практик.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты петербургского ЗакСа попросили Мишустина включить лекарства от гепатита C в ОМС.

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии