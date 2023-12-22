Депутаты петербургского ЗакСа попросили Мишустина включить лекарства от гепатита C в ОМС

По данным парламентариев, стоимость месяца лечения пациента с гепатитом С составляет от 90 до 180 тыс. рублей.

Депутаты ЗакСа Северной столицы приняли решение обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину относительно ситуации с обеспечением лекарствами больных гепатитом С. В настоящее время не все пациенты с этим диагнозом получают лечение за счёт средств Фонда ОМС на ранних стадиях заболевания. В среду, 17 января, городские парламентарии составили обращение к главе кабмина с просьбой исправить ситуацию.

В обращении депутаты отмечают, что гепатит С по масштабам распространения и темпам прироста превосходит заболеваемость ВИЧ/СПИДом и туберкулезом. Болезнь чаще всего диагностируется у людей работоспособного возраста.

По данным парламентариев, стоимость месяца лечения пациента с гепатитом С составляет от 90 до 180 тыс. рублей. Эта сумма превышает среднюю зарплату петербуржцев за прошлый год.

Ранее мы сообщили о том, что закон о Генплане до 2040 года утвердили в ЗакСе.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга