План по увеличению доходов в бюджет Петербурга утвержден

Кроме того, реестр должников перед городским бюджетом продолжают совершенствовать.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников 22 февраля провел заседание Штаба по увеличению доходов бюджета города. Об этом чиновник рассказал в своем tg-канале.

В ходе заседания утвердили План мероприятий по росту доходов казны Петербурга и План информационной компании на 2024 год. Кроме того, реестр должников перед городским бюджетом продолжают совершенствовать. Принято решение исключить из него контрагентов, чей долг не превышает 3 тыс. рублей.

Это позволит не ограничивать доступ к государственным преференциям юридических и физических лиц с относительно небольшим размером задолженности. Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

Помимо этого, обсудили вопросы совершенствования системы информирования должников об из включении в реестр.

Алексей Корабельников поручил проработать возможность направления уведомлений о привлечении лиц к административной ответственности через портал государственных услуг. Таким образом, облегчится процесс оплаты штрафов, и повысится их собираемость.

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Фото: Piter.TV