На станции метро ”Чернышевская” начался новый этап реконструкции

На станции метро «Чернышевская» начался монтаж эскалаторов.

Метростроители приступили к монтажу эскалаторов на станции метро "Чернышевская" в Петербурге. Вместо трех демонтированных эскалаторов здесь будут размещены четыре узкобалюстрадных эскалатора собственного производства компании "Метрострой Северной Столицы". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Станция "Чернышевская" является одной из самых старых и популярных станций ленинградского-петербургского метро. Она была открыта 65 лет назад на первой "красной" линии и давно нуждалась в ремонте. В рамках проекта реконструкции были учтены все особенности станции, а также созданы условия для увеличения ее пропускной способности.

На данный момент на станции уже выполнено устройство фундаментов под новые эскалаторы в камере, соединяющей наклонный ход с центральным залом и платформами. Также завершены работы по сооружению внутренних бетонных конструкций и установка опор и направляющих для размещения эскалаторов. Общий вес всех элементов составляет 34 тонны. В рамках реконструкции также проводится ремонт облицовки сводов наклонного хода.

Полностью завершить проект планируется к маю 2024 года.

Ранее сообщалось, что на "Чернышевской" начался один из самых сложных этапов реконструкции.

Фото: Piter.TV