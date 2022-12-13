На "Чернышевской" начался один из самых сложных этапов реконструкции

Новый этап реконструкции начался на станции метро "Чернышевская". Специалисты АО "Метрострой Северной столицы" завершили демонтаж старого оборудования и приступили к бетонным работам в наклонном ходе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
До конца лета строителям необходимо будет уложить свыше1 тыс. куб.м. бетона. Данные работы считаются наиболее ответственными и сложными во всей реконструкции, поскольку они ведутся под углом в 30 градусов.
Кроме того, в скором времени завершится демонтаж опор трёх старых эскалаторов. Согласно проекту, вместо них на станции установят 4 современных узкобалюстрадных подъемника.
Ранее мы сообщили о том, что станцию метро "Выборгская" закрыли на вход в связи с увеличенным пассажиропотоком.
Фото: Piter.TV
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